USA: Bazy wojskowe mogą zestrzeliwać drony

Amerykańskie bazy wojskowe będą mogły zestrzeliwać drony. Odpowiednią rekomendację wydał Pentagon.

Unieszkodliwieniu mają podlegać zdalnie sterowane pojazdy latające należące do osób prywatnych bądź wykorzystywane w celach komercyjnych, które zbliżą się do jednej ze 133 baz wojskowych.



Amerykańskie ministerstwo obrony uzasadnia decyzję bezpieczeństwem narodowym. Przekonuje, że drony mogą zostać wykorzystane zarówno jako broń ofensywna, jak i w celach szpiegowskich.



"Teraz amerykańska armia będzie mogła taki niezidentyfikowany dron zniszczyć, przechwycić lub podjąć dowolne działanie w celu jego neutralizacji" - powiedział agencji Reuters rzecznik Pentagonu Jeff Davis.



Od kwietnia obowiązuje zakaz zbliżania się bezzałogowych aparatów latających do wskazanych 133 wojskowych obiektów.