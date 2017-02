USA: Betsy DeVos zatwierdzona jako minister edukacji

​Amerykański Senat zatwierdził Betsy DeVos na stanowisko sekretarza edukacji w rządzie Donalda Trumpa. Po raz pierwszy w historii o wyniku głosowania przesądził głos wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Betsy DeVos /EPA/ERIK LESSER /PAP/EPA

Choć republikanie mają 52 miejsca w stuosobowym Senacie, nie udało się im zebrać większościowego poparcia dla Betsy DeVos. Dwie senator z tej partii Lisa Murkowski i Susan Collins sprzeciwiły się jej kandydaturze. DeVos uzyskała 50 głosów za i 50 przeciw.



Zgodnie z regulaminem wyższej izby parlamentu, decydujący głos oddał więc wiceprezydent Mike Pence, który zgodnie z przewidywaniami poparł jej kandydaturę. Według historyków, wcześniej do takiej sytuacji nigdy nie dochodziło przy zatwierdzaniu rządowych nominacji.



Betsy DeVos jest miliarderką i byłą działaczką partii republikańskiej. W przeszłości wypowiadała się za voucherami edukacyjnymi i wspieraniem prywatnych szkół. Jej przeciwnicy argumentowali, że działania te doprowadzą do osłabienia systemu publicznej edukacji w Stanach Zjednoczonych. Po głosowaniu DeVos podziękowała za zatwierdzenie jej nominacji i wezwała do stworzenia szerszej oferty edukacyjnej i lepszych rezultatów nauczania.