USA: Blisko 900 uchodźców wjechało do kraju, mimo zakazu

Rząd Stanów Zjednoczonych zezwolił w tym tygodniu na wjazd na terytorium kraju 872 uchodźcom - wynika z dokumentu opublikowanego przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdjęcie Protest na lotnisku w San Francisco /PETER DaSILVA /PAP/EPA

Osoby te uzyskały prawo wjazdu pomimo obowiązującego od piątku dekretu, zakazującego uchodźcom wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nie podano narodowości tych osób.



Anonimowy przedstawiciel amerykańskich władz poinformował, że uchodźcom przyznano prawo wjazdu do kraju zanim zaczął obowiązywać dekret. Nie wiadomo, czy Stany Zjednoczone zezwolą na wjazd kolejnym migrantom.



Dekret prezydenta zakazuje wjazdu do kraju obywatelom siedmiu państw muzułmańskich. Osoby są wypraszane z samolotów przed odlotem do Stanów Zjednoczonych lub zawracane z amerykańskich lotnisk.