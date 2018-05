USA: Burmistrz Fulop potwierdza, że Pomnik Katyński będzie przeniesiony

Burmistrz Jersey City Steven Fulop potwierdził, że Pomnik Katyński zostanie przeniesiony na miejsce, które - jak twierdzi - było przeznaczone na ten cel. Według adwokata Sławomira Platty burmistrz powołuje się na nieaktualne, zmienione później rozporządzenie.

Dokument, do którego odwołuje się Fulop, stanowił, że pomnik miał stanąć koło rzeki Hudson po zachodniej stronie Washington Street przy skrzyżowaniu z Montgomery Street, dokładnie naprzeciw 75. Montgomery Street.

Według adwokata Platty, kandydata do Senatu stanu Nowym Jorku, pierwotna lokalizacja została przez władze miejskie Jersey City odrzucona i w roku 1989 na mocy nowego rozporządzenia ustalono obecną lokalizację Pomnika Katyńskiego.

Sprawa pomnika wywołała wielkie poruszenie wśród Polonii. Wzbudziła też zainteresowanie amerykańskich mediów, w tym sieci telewizyjnej ABC, która zauważyła, że "propozycja usunięcia pomnika, upamiętniającego ofiary sowieckiej masakry Polaków w roku 1940, spowodowała transatlantycką wojnę na słowa".

Diasporę polską oburzył nie tylko projekt usunięcia pomnika z placu przy Exchange Plaza, ale też fakt, że burmistrz odmówił jakichkolwiek rozmów w tej sprawie. Zaatakował też usiłującego interweniować marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, zarzucając mu, że jest antysemitą i zaprzecza Holokaustowi.

Steven Fulop powrócił w sobotę do sprawy. Dokonał wpisu na Twitterze, zapowiadając przeniesienie pomnika:

"Żeby było jasne.

1. Pomnik na sto procent będzie przeniesiony tam, gdzie miał stanąć na podstawie zarządzenia z 1986 roku.

2. Czołowi przedstawiciele rządu polskiego zwrócili się do mnie. Nie spotkam się z ludźmi, którzy chcą na nowo napisać historię w sprawie udziału swego kraju w Holokauście.

3. Jedynymi ludźmi, którym odpowiem, są mieszkańcy Jersey City".

Do uwag burmistrza odniósł się adwokat Platta: "Burmistrz powołuję się na stare nieobowiązujące zarządzenie, które zostało zastąpione kolejnym w roku 1989, obowiązującym do chwili obecnej. Wydała je Rada miasta New Jersey 12 kwietnia 1989 roku. Zatwierdziła ona wówczas obecną lokalizację pomnika przy Katyn Forest Memorial Plaza (część Exchange Plaza)" - podkreślił mecenas Platta.

Polonia amerykańska planuje zorganizowanie przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City 13 maja specjalnej manifestacji w obronie monumentu. Wzywa też społeczność stanów New Jersey i Nowy Jork do podpisywania petycji w tej sprawie