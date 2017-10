​USA: Donald Trump podpisał dekret w sprawie Obamacare

Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze w sprawie reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych zwanego Obamacare. Dekret ma umożliwić kupowanie tańszych planów ubezpieczeniowych, oferujących jednak ograniczoną opiekę zdrowotną.

Zdjęcie Donald Trump ze świeżo podpisanym dekretem /AFP

Donald Trump zlecił resortom zdrowia i służb społecznych, pracy oraz finansów podjęcie stosownych kroków.

Prezydent zdecydował się na takie podejście do zapowiadanej reformy po tym, jak republikanie w Senacie USA nie zdołali przegłosować uchylenia Obamacare (Ustawy o Dostępnej Opiece Medycznej - Affordable Care Act) pod koniec września.

"Zebraliśmy się tutaj, by dokonać czegoś, co jest bardzo ważne dla naszego kraju i jest dobrą wiadomością dla naszych ludzi" - powiedział Trump w Białym Domu.

Rozporządzenie nakazuje wybranym resortom podjęcie kroków mających umożliwić ludziom organizowanie się w większe grupy i kupowanie ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tzw. planów zdrowotnych dla stowarzyszeń (association health plans).

"Właśnie dlatego w lutym tego roku Izba Reprezentantów USA przegłosowała ustawę zdrowotną dla małych przedsiębiorstw (Small Business Health Fairness Act), która zachęci małych pracodawców do zrzeszania się poprzez plany zdrowotne dla stowarzyszeń (...). Cieszymy się z przywództwa prezydenta Trumpa w tej ważnej kwestii i mamy nadzieję na współpracę z administracją, tak by plany zdrowotne dla stowarzyszeń były realną opcją dla małych pracodawców na terenie całego kraju" - powiedziała na konferencji Virginia Foxx, republikańska przewodnicząca komisji ds. edukacji i siły roboczej Izby Reprezentantów USA .

Dyrektywa prezydencka ma zmniejszyć wysokie koszty ubezpieczeń dla osób, które nie otrzymują ich od rządu lub pracodawcy, a których pensje są za wysokie, by uzyskały dotacje podatkowe.

Republikański senator Rand Paul, który towarzyszył w czwartek prezydentowi, powiedział: "Wierzę, że prezydent Trump robi coś, co jest największą wolnorynkową reformą służby zdrowia od pokoleń".

Krytycy tej inicjatywy prezydenta argumentują, że jeszcze bardziej zdestabilizuje ona rynek, ponieważ osoby niemające poważnych problemów zdrowotnych wybiorą plany ubezpieczeń oferujących mniejszy zakres usług, a ludziom chorym pozostanie tylko znacznie droższy wariant opieki zdrowotnej.

Trump przypomniał, że kongresmeni, w tym grupa republikanów, zablokowali ustawę likwidującą Obamacare. "Zaczynamy ten proces (uchylenia Obamacare) i zaczynamy go w pozytywny sposób, bo gdy masz po swojej stronie Randa Paula, to musi on być pozytywny" - dodał.

Likwidacja Obamacare była jednym z czołowych haseł Trumpa w kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)