USA: Donald Trump uhonorował Kazimierza Pułaskiego

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 11 października Dniem Pamięci o generale Kazimierzu Pułaskim. Prezydent USA zachęcił Amerykanów, by z tej okazji upamiętnili wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju kraju. W środę przypadła 238. rocznica śmierci generała. Już w 2009 r. Pułaski został uznany honorowym obywatelem USA.

Trump w swojej proklamacji wspomniał generała Pułaskiego jako polskiego imigranta, którego heroiczny wkład w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych pomógł ukształtować historię USA. Pułaski znany jest jako ojciec amerykańskiej kawalerii. Prezydent podkreślił, że generał jest doceniany na arenie międzynarodowej za walkę o niepodległość i wolność zarówno w Polsce, jak i w USA.

Trump przypomniał, że Pułaski urodził się w rodzinie arystokratycznej, która walczyła o zachowanie wolnej, samorządnej Polski. Był uczestnikiem amerykańskiej wojny o niepodległość. Podczas bitwy pod Brandywine prowadził kawalerię USA i ocalił życie generała Jerzego Waszyngtona, za co otrzymał stopień generała brygady w armii kontynentalnej USA.



"Przybyłem tu, gdzie broni się wolności"

Prezydent cytuje fragment listu Pułaskiego do generała Waszyngtona: "Przybyłem tu, gdzie broni się wolności, by jej służyć, by dla niej żyć i umrzeć". Trump podsumowuje, że generał całkowicie poświecił się walce o wolność Ameryki, został ranny w bitwie pod Savannah 9 października 1779 roku i zmarł niedługo później, płacąc najwyższą cenę za wolność swoich "adoptowanych rodaków amerykańskich".

Trump wskazał, że obrona przez generała polsko-amerykańskich wartości takich jak wolność, praworządność i suwerenność narodu symbolizuje ścisłą więź pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. "USA i Polska pomagały sobie w najtrudniejszych dla nich czasach, od amerykańskiej rewolucji po wyzwolenie od komunizmu. Dziś silne stosunki pomiędzy obu krajami, które zostały zapoczątkowane przez wspaniałe osoby, takie jak Pułaski, przynoszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa czy ekonomii, korzystną dla obu krajów".



"Historia ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei"

"Obecnie, ponad 200 lat od śmierci generała, ponad 9,5 mln Amerykanów ma polskie pochodzenie. Oni przypominają nam, że historia Polski, tak jak historia Ameryki, jest historią ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei, nigdy nie zostali złamani i nigdy nie zapomnieli, kim są" - powiedział Trump na zakończenie.



Tradycja proklamowania co roku 11 października Dniem Pamięci o generale Pułaskim została rozpoczęta w 1929 roku. W 2009 roku Kongres USA przyznał generałowi Pułaskiemu honorowe obywatelstwo USA. Tylko osiem osób w historii Stanów Zjednoczonych otrzymało takie wyróżnienie.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)