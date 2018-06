USA grożą krajom, które kupują ropę od Iranu

Stany Zjednoczone domagają się od innych państw, by do 4 listopada zakończyły import ropy z Iranu. W przeciwnym razie kraje te zostaną obłożone amerykańskimi sankcjami - zagroził Biały Dom.

Zdjęcie Należąca do Iranu platforma wydobywcza /AFP

"To podstawowa kwestia dla bezpieczeństwa narodowego. Nie powiem, że nie zastosujemy żadnych wyjątków, ale założenie jest jasne: żadnych" - powiedział cytowany przez agencję AFP wysokiej rangi przedstawiciel Departamentu Stanu. Zasugerował również, by wszystkie państwa poczyniły "już teraz" kroki ku zerwaniu zawartych kontraktów, aby na początku listopada dostawy ropy z Iranu zostały zredukowane do zera.

Reklama

8 maja prezydent Donald Trump poinformował o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Pozostali uczestnicy porozumienia - Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja oraz Chiny skrytykowali tę decyzję i zadeklarowali wolę przestrzegania umowy z 2015 roku. Iran zobowiązał się w niej do radykalnego ograniczenia swojego programu atomowego w zamian za stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji, obejmujących głównie właśnie eksport ropy.

13 maja do gdańskiego Naftoportu dotarła duża dostawa irańskiej ropy przeznaczona dla rafinerii PKN Orlen. Zarówno Orlen jak i Lotos deklarują, że może to być jeden z ważnych kierunków dywersyfikacji dostaw.