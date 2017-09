USA: Huragan Irma dotarł do Florydy

Huragan Irma dotarł w niedzielę rano czasu lokalnego do zachodniej części łańcucha wysp koralowych Florida Keys w stanie Floryda w USA. Władze na Florydzie zarządziły ewakuację ok. 6,3 mln osób (ok. 30 proc. mieszkańców stanu).

Zdjęcie Huragan Irma na wyspie Saint-Martin /AFP

Jak podaje amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), oko huraganu znajduje się 25 km na południowy-wschód od wyspy Key West nad Cieśniną Florydzką.

Pierwszą śmiertelną ofiarą huraganu jest mężczyzna, który zginął w wypadku furgonetki.

Tak, jak przewidywano, w miarę zbliżania się do amerykańskiego archipelagu żywioł przybiera na sile. Irma została zakwalifikowana jako huragan 4 kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszy jej wiatr osiągający prędkość ok. 215 km na godzinę.

Meteorolodzy z NHC zapowiadają w niedzielę możliwość pojawienia się tornad nad południową częścią Florydy.

"Podejmij działania teraz, by chronić swoje życie" - apeluje Krajowa Służba Meteorologiczna na wyspie Key West. "Jest to bardzo niebezpieczna i zagrażająca życiu sytuacja" - alarmują służby.

Bez prądu pozostaje ok. 425 tys. mieszkańców Florydy.

W wyniku huraganu Irma na Karaibach zginęły co najmniej 22 osoby.

W sobotę na Kubie Irma zmiotła z powierzchni ziemi całe budynki, zerwała linie elektryczne, wyrwała z korzeniami wiele drzew. Najpotężniejszy od 1932 roku huragan na Kubie wyrządził największe szkody w prowincjach Camaguey, Las Tunas, Ciego de Avila i Villa Clara - podała w sobotę kubańska telewizja.