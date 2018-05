USA: Katastrofa wojskowego samolotu

Samolot transportowy C-130 amerykańskiej Gwarii Narodowej rozbił się w środę blisko lotniska w pobliżu ruchliwego skrzyżowania koło miasta Savannah w stanie Georgia - poinformowało wojsko USA. Według koronera zginęło dwóch ludzi.

Straż pożarna z Savannah podała na swoim profilu na Twitterze, że gasi pożar samolotu.



Rozbity C-130 należy do Powietrznej Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych (Air National Guard). Jej rzecznik powiedział jedynie, że dochodzenie trwa.



Według telewizji Fox News na pokładzie było pięciu ludzi. Według tego źródła samolot rozbił się zaraz po starcie z lotniska.



Do katastrofy doszło około 11.30 (ok. 17.30 czasu polskiego). Savannah leży 280 km od stolicy stanu, Atlanty.