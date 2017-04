USA: Kłopoty najpopularniejszego prezentera Fox News

Reklamodawcy rezygnują z emitowania swoich spotów podczas programu 67-letniego Billa O'Reilly'ego. "New York Times" ujawnił, że prezenter, będący największą gwiazdą konserwatywnej stacji Fox News, zapłacił 13 milionów dolarów kobietom oskarżającym go o molestowanie seksualne i agresję werbalną.

Zdjęcie Bill O'Reilly /AFP

Jak czytamy w publikacji, w ciągu ostatnich 15 lat Bill O'Reilly zawarł ugody z pięcioma kobietami: cztery z nich oskarżały go o molestowanie seksualne, jedna - o agresję werbalną. Ugody opiewały łącznie na 13 milionów dolarów. W zamian kobiety zgodziły się milczeć na temat tych spraw i nie składać pozwów sądowych.

Oprócz tego dwie inne kobiety publicznie oskarżyły O'Reilly'ego o niewłaściwe zachowanie. Wendy Walsh, która była gościem w jego programie, wyjawiła, że O'Reilly najpierw zaoferował jej lukratywną posadę w stacji, a później próbował ją uwieść; gdy próba się nie powiodła, oferta została wycofana. Z kolei była prezenterka Fox News Andrea Tantaros ubiegłego lata złożyła pozew o molestowanie seksualne przeciwko O'Reilly'emu i byłemu prezesowi stacji - Rogerowi Ailesowi.

Ailes został zwolniony z Fox News właśnie z powodu traktowania pracownic stacji. Otrzymał 40 milionów dolarów odprawy.

"New York Times" podaje, że O'Reilly stosował pewien schemat postępowania wobec młodych kobiet rozpoczynających pracę w stacji. Najpierw oferował im swoją pomoc, doradzał, stawał się ich mentorem, a później próbował je uwodzić. Stwarzał wrażenie, że odrzucenie jego awansów zastopuje ich karierę - i tak się w istocie działo, wedle relacji tych kobiet.

Gdy sprawa wyszła na jaw, organizacje kobiece, m.in. National Organization of Women, zażądały od Fox News zwolnienia O'Reilly'ego. Ponadto już ponad 22 reklamodawców, w tym Mercedes Benz, natychmiast wycofało swoje spoty.

Wsparcie dla O'Reilly'ego nieoczekiwanie przyszło z Białego Domu. Donald Trump oznajmił, ze zna O'Reilly'ego osobiście i że to "dobry człowiek". "Nie powinien był zawierać tych ugód. Nie sądzę, by zrobił cokolwiek złego" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Zarabiający 18 milionów dolarów rocznie prowadzący "The O'Reilly Factor" wydał oświadczenie, w którym zaprzecza wszystkim zarzutom. Jak twierdzi, ugody zawierał po to, by oszczędzić swojej rodzinie kontrowersji. O'Reilly podkreśla, że stał się celem ze względu na swój status.

