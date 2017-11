​USA: Kłopoty republikanów. Przegrywają kolejne wybory

Zwycięstwa demokratów w wyborach na gubernatorów w Wirginii i New Jersey mogą sugerować zmianę warty w amerykańskiej polityce. Republikanie obawiają się, że to początek złej passy, szczególnie że rekordowo niskie poparcie notuje prezydent Donald Trump, a kandydat partii na senatora został oskarżony o wykorzystywanie seksualne 14-latki.

W Wirginii wybory na gubernatora wygrał nominat Partii Demokratycznej Ralph Northam, natomiast w New Jersey republikańskiego konkurenta pokonał inny demokrata - Phil Murphy.

Ponadto w Nowym Jorku z dużą przewagą obronił się dotychczasowy demokratyczny gubernator - Bill de Blasio.

W Partii Republikańskiej rozgorzała debata, czy prezydentura Donalda Trumpa jest zagrożeniem dla ich rządów w Kongresie i legislaturach stanowych - czytamy w "Washington Post".

Według najnowszego sondażu Gallupa poparcie dla działań Trumpa wyraża 37 proc. Amerykanów, a dezaprobatę 57 proc.

Republikanie liczyli się choćby ze spodziewaną przegraną w Nowym Jorku, natomiast wygląda na to, że mogą również stracić miejsce w Senacie przypisane Alabamie.

Wybory uzupełniające w tym stanie odbędą się 12 grudnia. Republikanin Roy Moore prowadził do tej pory z demokratycznym konkurentem kilkoma punktami procentowymi. Było to jednak zanim światło dzienne ujrzały oskarżenia o wykorzystywanie seksualne. Leigh Corfman twierdzi, że w 1979 roku Moore zaprosił ją do swojego domu, rozebrał się i kazał dotykać swoich genitaliów. Corfman miała wówczas 14 lat. "Washington Post" dotarł do trzech innych kobiet, z którymi Moore umawiał się, gdy one miały od 16 do 18 lat (Moore był wtedy po trzydziestce). Kandydat zaprzecza oskarżeniom związanym z wykorzystywaniem 14-latki, jednak czołowi republikanie w Senacie zgodnie odcinają się od Moore'a.

Przypomnijmy, że republikanie kontrolują Izbę Reprezentantów, Kongres, Biały Dom, rządzą również w większości stanów.

