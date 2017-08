​USA: Kto zapłaci za mur z Meksykiem? Rzeczniczka prezydenta w ogniu pytań

Donald Trump zagroził, że doprowadzi do zawieszenia działalności rządu federalnego, jeśli Kongres nie zagwarantuje finansowania dla budowy muru na granicy z Meksykiem. Wcześniej jednak wielokrotnie zapewniał, że za mur zapłaci Meksyk.

Zdjęcie Sarah Huckabee Sanders /AFP

"Wierzcie mi, zbudujemy ten mur, nawet jeśli będę musiał zamknąć rząd" - zapowiedział niedawno Donald Trump.

Reklama

Dziennikarze zapytali więc rzeczniczkę prezydenta, Sarę Huckabee Sanders, kto zapłaci za mur - Meksyk czy amerykański podatnik.

"Budowa tego muru jest priorytetem prezydenta (...). "Prezydent prowadził kampanię, obiecując budowę muru i zrobi wszystko, aby zapewnić finansowanie budowy tego muru" - odpowiedziała Sanders.

Wideo Rzeczniczka Białego Domu w ogniu pytań o mur na granicy z Meksykiem

Reporterzy nie dawali jednak za wygraną. "Prezydent nie mówi już, że Meksyk zapłaci za ten mur" - zauważyła jedna z dziennikarek.

"Nie mówi też, że nie zapłaci" - odparła rzeczniczka.

Przypomnijmy, że Donald Trump w trakcie kampanii wyborczej, jak i po objęciu urzędu głowy państwa, zapowiadał, że to Meksyk sfinansuje budowę muru.

Jak wynika ze stenogramów, które wyciekły niedawno z Białego Domu, gdy w styczniowej rozmowie prezydent Meksyku oświadczył, że jego państwo w żadnym wypadku muru nie sfinansuje, Donald Trump odparł:

"Ale nie możesz tego mówić prasie. Media zrobią wokół tego szum, a ja nie mogę sobie na to pozwolić. Nie możesz tego powiedzieć prasie, ponieważ ja nie będę w takich warunkach negocjować. (...) Ja nie poruszam tego tematu, ale media to wyciągają. Więc wtedy powiem tylko: 'zobaczymy, w którą stronę to zmierza - pozwólcie nam pracować nad rozwiązaniami z Meksykiem'. Z gospodarczych spraw to jest najmniej ważne, ale psychologicznie ma duże znaczenie".