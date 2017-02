​USA: "Mimo to nie ustąpiła". Echa awantury w Senacie

Decyzja o zamknięciu ust senator Elizabeth Warren trafiła rykoszetem w Mitcha McConnella, lidera republikańskiej większości w Senacie. Jego słowa o powodach wykluczenia Warren stały się hitem internetu i wylądowały nawet na t-shirtach. Ale po kolei.

Zdjęcie Elizabeth Warren /AFP

Do uciszenia senator Warren - reprezentującej to samo progresywne skrzydło demokratów co Bernie Sanders - doszło podczas debaty nad kandydaturą Jeffa Sessionsa na prokuratora generalnego.

Elizabeth Warren zaczęła wówczas odczytywać list, jaki przeciwko Sessionsowi wystosowała w 1986 roku Coretta Scott King, wdowa po zamordowanym w 1968 roku przywódcy ruchu praw obywatelskich Martinie L. Kingu.

King sprzeciwiła się nominacji Sessionsa na prokuratora federalnego, oskarżając go, że jako prokurator stanu Alabama "wykorzystywał ogromne uprawnienia swojego urzędu w podłych próbach zastraszania i ograniczania praw czarnoskórych wyborców w podeszłym wieku".

Pomysł, by przypomnieć ten list podczas debaty senackiej, najwyraźniej nie przypadł do gustu Mitchowi McConnellowi, który, chcąc przerwać jej wywód, sięgnął po senacką "regułę XIX", by wykluczyć ją z obrad.

Wyjaśniając, dlaczego zamknął usta Warren podczas debaty, odparł: "Została ostrzeżona. Otrzymała wyjaśnienie. Mimo to nie ustąpiła".

Słowa te ("She was warned. She was given an explanation. Nevertheless, she persisted") natychmiast stały się hitem wśród przeciwników republikanów i Donalda Trumpa.

Cytat wylądował już na t-shirtach (również w skróconej wersji - "Nevertheless, she persisted"), pojawiły się także memy, gdzie słowa McConnella nałożono na zdjęcia słynnych kobiet, które stawiały opór w słusznej sprawie.

Internauci żartują, że McConnell wymyślił Warren tytuł autobiografii, inni z kolei chcą sobie te słowa tatuować.

Elizabeth Warren wymieniana jest jako potencjalna kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2020 roku.