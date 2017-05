​USA oferują 10 mln dolarów za informacje o przywódcy dżihadystów w Syrii

Władze amerykańskie zaoferowały 10 mln dolarów za informacje, które pozwoliłyby zlokalizować miejsce pobytu Mohamada al-Dżolaniego, szefa ugrupowania Dżabat Fatah al-Szam (dawniej Front al-Nusra) w Syrii - poinformował w środę Departament Stanu USA.

Zdjęcie Mohamada al-Dżolani, zdjęcie z 2016 r. /YouTube /

AFP przypomina, że Dżabat Fatah al-Szam to dobrze zorganizowana i zahartowana w bojach syryjska grupa dżihadystyczna. Ugrupowanie to oznajmiło, że w roku 2016 zerwało powiązania z Al-Kaidą i zmieniło nazwę.

Według komunikatu Departamentu Stanu USA, ugrupowanie pod dowództwem Dżolaniego dokonało od roku 2013 bardzo wielu ataków w Syrii, w tym przeciwko cywilom.

Al-Dżolani, jak się sądzi czterdziestokilkuletni Syryjczyk, jest uznawany przez Amerykanów za "szczególnego globalnego terrorystę" i jest objęty międzynarodowymi i amerykańskimi sankcjami - pisze agencja Associated Press.



Według AFP, jego ugrupowanie to druga pod względem ważności po tzw. Państwie Islamskim (IS) grupa dżihadystyczna.