​USA ostrzegły swych obywateli przed podróżowaniem do Gujany Francuskiej

Departament Stanu USA wydał w piątek ostrzeżenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych odnośnie podróży do Gujany Francuskiej w związku z szerzącymi się tam protestami, które według resortu mogą przybrać na sile zwłaszcza w Kajennie i mieście Kourou.

Zdjęcie USA wydały ostrzeżenie dla podróżnych /JEWEL SAMAD /AFP

Departament Stanu podkreślił w oświadczeniu, że protesty doprowadziły do zamknięcia ulic, szkół, firm oraz budynków komunalnych. Do Amerykanów przebywających obecnie w Gujanie zaapelowano, by unikali zatłoczonych miejsc.

Reklama

Burza protestów w Gujanie Francuskiej to efekt niezadowolenia części mieszkańców z powodu alarmującego poziomu przestępczości, wysokich kosztów życia oraz słabej jakości usług socjalnych w kraju. Rzecznik protestujących Ken Saint-Luce poinformował, że demonstrujący domagają się od francuskiego rządu wyznaczenia ministra, który wziąłby udział w bezpośrednich negocjacjach.

Gujana jest największym departamentem zamorskim Francji, położonym w północno-wschodniej części Ameryki Południowej. Zarządzana jest przez mianowanego prefekta. We francuskim parlamencie Gujanę reprezentuje dwóch senatorów i dwóch deputowanych.

Ostrzeżenie USA przed podróżami do Gujany Francuskiej ma obowiązywać do 30 kwietnia.