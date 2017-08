Pogłoski o tym, że gubernator Ohio John Kasich może w 2020 roku rzucić rękawicę Donaldowi Trumpowi, spowodowały, że na dwa i pół roku przed prawyborami przeprowadzono pierwszy sondaż.

Zdjęcie Donald Trump i John Kasich podczas debaty w 2016 roku /AFP

Według sondażu dla MSNBC, John Kasich mógłby liczyć w stanie New Hampshire na 52 proc. poparcia, a Donald Trump - 40 proc.

Iowa i New Hampshire to dwa pierwsze stany, w których odbywają się prawybory - wynik w tych stanach ustawia narrację (kto jest na fali, a kto ma kłopoty) przed kolejnymi głosowaniami.

Niedawno "New York Times" podawał, że gubernator Ohio John Kasich przymierza się do startu w prawyborach Partii Republikańskiej w 2020 roku. Według informacji dziennika, Kasich sondował już najważniejszych sponsorów sympatyzujących z republikanami, ponadto wybiera się do New Hampshire "w sprawach służbowych" po raz drugi w tym roku.

John Kasich nie zaprzeczył tym pogłoskom. Gubernator jest jednym z największych krytyków Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej. Bez powodzenia startował w prawyborach w 2016 roku.

Według nieoficjalnych doniesień, Kasich miał obwieścić współpracownikom, że w 2020 roku ponownie będzie ubiegał się o republikańską nominację.

Republikanie mogą zacząć rozglądać się za alternatywami, jeśli notowania Donalda Trumpa będą pod koniec pierwszej kadencji wyjątkowo niskie lub gdyby śledztwo w sprawie "rosyjskiej" przyniosło niekorzystne dla prezydenta rezultaty.

Prezydent już kilkukrotnie sugerował, że będzie się ubiegał o drugą kadencję.



(mim)