USA: Pilne kontrole silników w samolotach Boeing 737

Amerykańskie i europejskie organy nadzoru lotniczego nakazały kontrole silników w samolotach Boeing 737. Sprawa ma związek z wypadkiem, do którego doszło na początku tygodnia w Stanach Zjednoczonych. W wyniku wybuchu silnika podczas lotu zginęła jedna osoba.

Zdjęcie Boeing 737; zdj. ilustracyjne /AFP

Inspekcję silników zarekomendował ich producent - firma CFM International z Chicago. Federalna Agencja Lotnictwa w Stanach Zjednoczonych oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wezwały przewoźników do pilnych przeglądów.



Kontrola ma dotyczyć silników o przebiegach co najmniej 30 tysięcy cykli. Obejmie 681 jednostek w samolotach na całym świecie. Inspekcje mają zostać przeprowadzone w ekspresowym tempie, w czasie 20 dni. Ponadto do sierpnia sprawdzonych zostanie w sumie 2,5 tysiąca silników.



Zgodnie w wytycznymi producenta, zostanie sprawdzona praca łopatek wirnika. Według wstępnych ustaleń, wadliwe działanie tej części spowodowało wybuch podczas lotu Boeinga 737 z Nowego Jorku do Dallas.



Na pokładzie maszyny linii Southwest było 149 osób. Podczas eksplozji elementy silnika uszkodziły kadłub i jedno z okien. Doszło do dekompresji. Ofiarą jest pasażerka, która siedziała przy zniszczonym oknie. Pilotom udało się awaryjnie wylądować na lotnisku w Filadelfii.

Był to pierwszy śmiertelny wypadek podczas lotu pasażerskiego w Stanach Zjednoczonych od 2009 roku.