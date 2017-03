USA: Pociąg wjechał w autobus. Zginęły cztery osoby

Co najmniej cztery osoby zginęły a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku zderzenia autobusu z pociągiem towarowym w miejscowości Biloxi, w stanie Missisipi - poinformowały służby ratunkowe. W chwili wypadku w autobusie znajdowało się 46 osób.

Zdjęcie Wypadek w USA. Pociąg wjechał w autobus /JOHN FITZHUGH / THE SUN HERALD /PAP/EPA

Pociąg z dużą siłą staranował autobus, który zatrzymał się na przejeździe, a następnie pchał go na dystansie około 100 metrów. Nie wiadomo, dlaczego autobus nie zdołał uciec przed nadjeżdżającym składem.

Jak oświadczył szef lokalnych strażaków Joe Boney, trzy osoby poniosły śmierć na miejscu, a czwarta zmarła po przewiezieniu do szpitala. Dodał, że do okolicznych szpitali przewieziono łącznie 35 osób. Strażacy musieli rozcinać wrak autobusu, aby dostać się do niektórych ofiar.

Według lokalnych władz, pasażerowie autobusu należącego do firmy Echo Transportation, jechali z Austin w stanie Teksas, do Biloxi, aby odwiedzić miejscowe kasyno.

Zmiażdżony autobus znajduje się nadal na torach. Szef policji w Biloxi John Miller oświadczył, że pojazd pozostanie tam do czasu zakończenia badań miejsca tragedii.

Załoga pociągu nie odniosła obrażeń.