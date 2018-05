USA: Pompeo o likwidacji programu broni masowego rażenia w Korei Płn.

Nowy szef amerykańskiej dyplomacji, zaprzysiężony w środę Mike Pompeo, zobowiązał się do "natychmiastowego zlikwidowania programu broni masowego rażenia Korei Północnej", mówiąc, że Stany Zjednoczone mają "bezprecedensową okazję do zmiany biegu historii".

Zdjęcie Mike Pompeo /SAUL LOEB /AFP

"Jesteśmy dopiero na początku pracy, wynik jest nadal niepewny" - przyznał podczas ceremonii zaprzysiężenia w Departamencie Stanu, odbywającej się z wielką pompą w obecności Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike'a Pence'a.



Reklama

"Jedno jest pewne: ta administracja nie powtórzy błędów przeszłości, mamy oczy szeroko otwarte" - powiedział Pompeo po złożeniu przysięgi. Miesiąc temu, jako dyrektor CIA, Pompeo potajemnie pojechał do Pjongjangu na spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.



Prezydent Trump ma spotkać się z Kim Dzong Unem na początku czerwca na historycznym szczycie, który miałby na celu "denuklearyzację" Półwyspyu. Czas i miejsce tego spotkania zostaną podane do wiadomości w nadchodzących dniach.

"Zła umowa nie wchodzi w grę - podkreślił Pompeo, który w ubiegłym tygodniu objął stanowisko sekretarza stanu. "Jesteśmy zdecydowani, by uzyskać stały, możliwy do zweryfikowania i nieodwracalny demontaż północnokoreańskiego programu broni masowego rażenia, i to do uzyskania go bezzwłocznie" - stwierdził.



"Mamy bezprecedensową możliwość zmienić bieg historii na Półwyspie Koreańskim" - dodał nowy sekretarz stanu.