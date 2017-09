USA: Program ochrony dla obywateli Sudanu przedłużony

Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ogłosił w poniedziałek, że specjalny program dla obywateli Sudanu zapewniający im ochronę w USA w związku z wojną domową będzie przedłużony do końca 2018 r., a dla obywateli Sudanu Płd. do połowy 2019 r.

Specjalny status ochronny jest przyznawany obywatelom krajów dotkniętych wojną domową, czystkami etnicznymi czy klęskami żywiołowymi. Zezwala na ich legalny pobyt w Stanach Zjednoczonych w okresie obowiązywania stosownej ustawy.



Obecnie statusem tym objęci są mieszkańcy Salwadoru, Haiti, Hondurasu, Nepalu, Nikaragui, Somalii, Syrii, Jemenu oraz obu państw powstałych po podziale Sudanu w 2011 r. na Sudan i Sudan Południowy.



Zgodnie z obowiązującym prawem Sudańczycy z obu tych krajów mogli korzystać ze specjalnego statusu do 2 listopada b.r.



Pełniąca obowiązki sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Elaine Duke w specjalnym komunikacie ogłoszonym w poniedziałek potwierdziła, że specjalna ochrona dla obywateli Sudanu Płd. będzie obowiązywać do maja 2019 r. "w związku z wciąż trwającym konfliktem i pewnymi szczególnymi okolicznościami", a dla mieszkańców Sudanu jeszcze przez rok - do listopada 2018 r.



W komunikacie znalazł się apel do Sudańczyków, aby - korzystając z możliwości pozostawania w USA o rok dłużej, już teraz "podjęli przygotowania do powrotu, ewentualnie - zaczęli już się starać o uregulowanie pobytu w Stanach Zjednoczonych".



Wojna domowa w Sudanie trwa już 6 lat

Specjalny status ochronny został przyznany Sudańczykom w związku z wojną domową w Sudanie Płd., jaka wybuchła tam przed 6 laty, w której zderzyły się ze sobą siły wierne prezydentowi Salvie K. Mayarditowi (przywódcy Dinków) oraz b. wiceprezydentowi Riekowi Macharowi (przywódcy Nuerów).



W kraju doszło do czystek etnicznych. Dinkowie, stanowiący prawie połowę ludności Południowego Sudanu, zawsze traktowali mniej licznych Nuerów z wyższością, jako obywateli drugiej kategorii. Raporty ONZ i organizacji zajmujących się prawami człowieka wskazywały na odkrycie wielu masowych grobów w Dżubie i w Bentiu, stolicy naftowego stanu Unity w Sudanie Płd.



Udokumentowane zostały też masowe zabójstwa bez sądu, uderzające w ludzi z powodu ich przynależności etnicznej i arbitralne zatrzymania - zaznaczono w jednym z raportów ONZ.



Dziesiątki tysięcy ludzi straciło życie, 3,5 mln spośród 12 mln obywateli Sudanu Płd. zostało zmuszonych do opuszczenia swych domostw.



Sytuację Sudańczyków miał zmienić dekret imigracyjny podpisany przez prezydenta Trumpa 6 marca. Wprowadzał on 90-dniowy zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych osób z sześciu krajów: Libii, Iranu, Somalii, Sudanu, Syrii oraz Jemenu oraz 120-dniowy zakaz wjazdu wszystkich uchodźców. Został on jednak zakwestionowany przez amerykańskich sędziów federalnych.