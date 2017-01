USA: Promujące aborcję NGO-sy bez federalnego wsparcia

Zagraniczne organizacje pozarządowe działające w Stanach Zjednoczonych, które zajmują się wspieraniem aborcji nie będą finansowane z amerykańskich środków federalnych. Donald Trump podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zdjęcie Donald Trump /Ron Sachs /PAP/EPA

Chodzi o te NGO-sy, które same dokonują zabiegów przerywania ciąży bądź promują ją.



Gospodarz Białego Domu podpisał nowe prawo kilka dni po manifestacjach, które na znak sprzeciwu wobec wyniku listopadowych wyborów, zorganizowały organizacje feministyczne. Zdaniem ich przedstawicielek, prawo do aborcji to integralny element "praw kobiet" oraz "praw człowieka".



Szefowa Demokratów w Izbie Reprezentantów, Stenny Hoyer, poddała gwałtownej krytyce - jak określiła - "zamach" nowej administracji na "zdrowie kobiet".



Podpisane rozporządzenie oznacza powrót do rozwiązania przyjętego przez administrację Ronalda Reagana w połowie lat 80. Dwukrotnie znosiła je, po przejęciu władzy, demokratyczna administracja Białego Domu - w roku 1993 i 2009.



Donald Trump w trakcie kampanii wyborczej zapewnił również, że na członka Sądu Najwyższego mianuje sędziego bliskiego poglądom pro-life.