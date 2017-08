USA: Samochód wjechał w demonstrantów

G​ubernator amerykańskiego stanu Wirginia ogłosił stan nadzwyczajny w mieście Charlottesville. To reakcja na starcia, do jakich doszło pomiędzy białymi nacjonalistami oraz ich przeciwnikami. Na zatłoczonych ulicach doszło do poważnego incydentu. Samochód wjechał w tłum demonstrantów. Zagraniczne media piszą o kilku rannych.

Zdjęcie Starcia w Charlottesville /CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / /AFP

Demonstranci określający siebie mianem białych nacjonalistów zapowiedzieli manifestację w Charlottesville w proteście przeciwko planom usunięcia z lokalnego parku pomnika generała Konfederacji Roberta Lee. Zgromadzenie pod hasłem "Zjednoczyć prawicę" przedstawiano jako manifestację "w obronie praw białych Amerykanów".

W nocy demonstrujący przeszli przez miasto z pochodniami skandując hasło: "Nie zastąpicie nas". Gdy dziś rano powrócili na ulice Charlottesville, spotkali się z kontrmanifestantami. Po drugiej stronie stanęli między innymi lewicowi aktywiści i czarnoskórzy członkowie ruchu Black Lives Matter.

Podczas starć z udziałem kilkuset osób z obu grup poszły w ruch pięści, kije, gaz pieprzowy i plastikowe butelki. Część protestujących nacjonalistów miała na głowach hełmy, w rękach trzymali plastikowe tarcze. Policja aresztowała kilku uczestników starć, kilka osób odniosło obrażenia.

Gubernator stanu Wirginia Terry McAuliffe ogłosił w Charlottesville stan nadzwyczajny. Na podstawie tej decyzji władze miasta zdelegalizowały zgromadzenie białych nacjonalistów, które miało się odbyć pod pomnikiem generała Lee i nakazały rozejście się kontrmanifestantom.

W czasie starć doszło do poważnego incydentu. Gdy policja rozpraszała tłum, w demonstrujących wjechał samochód. Uderzył w dwa inne auta, które znajdowały się wśród protestujących.

Kilka osób zostały rannych - podaje Reuters. Jak informuje agencja, jedna osoba została zabrana do szpitala.



Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja.