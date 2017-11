USA: Setki tysięcy osób mogą stracić ochronę przed deportacją

Setki tysięcy imigrantów z Ameryki Środkowej, a także obywatele Haiti mieszkający w USA mogą stracić ochronę przed deportacją. Amerykańskie media informują, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zmienia przepisy w tej sprawie.

W 1990 roku USA wprowadziły program tymczasowej ochrony przed deportacją. Obejmuje on osoby pochodzące z krajów uznanych za niestabilne. Chodzi o państwa dotknięte klęskami żywiołowymi, a przede wszystkim zmagające się z konfliktami zbrojnymi. Obecnie program obejmuje trzysta tysięcy osób, które w większości przypadków przedostały się do kraju nielegalnie, ale prawo pozwalało im na pozostanie. To osoby pochodzące między innymi z Haiti, Salwadoru, Hondurasu czy Nikaragui.

Sekretarz Stanu Rex Tillerson powiedział Departamentowi Bezpieczeństwa, że obecnie nie ma uzasadnienia, by program kontynuować.

Przepisy w tej sprawie mają przestać obowiązywać z początkiem stycznia.

Prezydent Donald Trump podczas kampanii wyborczej zapowiadał masowe deportacje osób, które w Stanach Zjednoczonych przebywają nielegalnie.