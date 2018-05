USA: Strzelanina w liceum w pobliżu Houston. Co najmniej 8 osób nie żyje

W liceum w pobliżu Houston w stanie Teksas doszło do strzelaniny. Zastępca dyrektora placówki, na którego powołuje się agencja Associated Press, powiedział, że napastnik "został zatrzymany". Lokalna policja poinformowała, że zginęło od ośmiu do 10 osób.

Według funkcjonariuszy większość zabitych to uczniowie.

Sprawca zatrzymany

Reklama

W piątek rano czasu lokalnego doszło do strzelaniny w jednej ze szkół średnich w miejscowości Santa Fe w stanie Teksas nad Zatoką Meksykańską - poinformowały lokalne władze na Facebooku. Sytuacja została opanowana.

Zastępca dyrektora placówki, na którego powołuje się agencja Associated Press, powiedział, że napastnik "został zatrzymany".

Sprawcą strzelaniny był uczeń szkoły - poinformował szeryf hrabstwa Harris, w którym leży Santa Fe.

Domniemanego zabójcę aresztowano - powiedział na konferencji szeryf Ed Gonzalez, dodając, że teren szkoły jest wciąż traktowany jako miejsce, gdzie trwają działania przestępcze.

Jedna z uczennic powiedziała w rozmowie telefonicznej ze stacją telewizyjną KTRK, że napastnik przyszedł na jej pierwszą lekcję i zaczął strzelać.