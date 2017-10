Sędzia federalny na Hawajach zablokował we wtorek nowe antyimigracyjne rozporządzenia prezydenta Trumpa. Obejmujący obywateli ośmiu państw zakaz wjazdu do USA miał wejść w życie w środę. Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiedziało apelację.

Zdjęcie Donald Trump /MANDEL NGAN /AFP

Do czasu rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji odwołania od decyzji hawajskiego sędziego rozporządzenie podpisane przez Donalda Trumpa 25 września nie będzie mogło wejść w życie.

Reklama

Zgodnie z wrześniowym dekretem Trumpa całkowitym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieli być objęci obywatele krajów większościowo muzułmańskich: Jemenu, Syrii, Libii, Iranu i Somalii, a także Czadu, gdzie wyznawcy islamu stanowią ok. 55 proc. mieszkańców i Korei Północnej. Częściowy zakaz wjazdu miał dotyczyć też Wenezueli, gdzie restrykcjami miały być objęte niektóre kategorie obywateli.

"Te same usterki"

Sędzia Derrick K. Watson zadecydował we wtorek, że najnowszy zakaz wjazdu na terytorium USA wymierzony w mieszkańców niektórych państw "zawiera te same usterki", co dwa poprzednie rozporządzenia Trumpa podpisane w styczniu i w marcu 2017 r.

W marcu - przypomnijmy - ten sam sędzia Watson wydał orzeczenie, w którym podważył prawomocność poprzedniego dekretu Trumpa, ponieważ jego przepisy były wymierzone głównie w muzułmanów i tym samym wchodziły w konflikt z konstytucyjnie zagwarantowaną równością wszystkich wyznań.

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do pierwszego antyimigracyjnego dekretu Trumpa, który miał obowiązywać 90 dni, najnowsze rozporządzenie prezydenta jest bezterminowe i ma charakter warunkowy. Lista państw, których obywatele zostali objęci zakazem wjazdu na teren USA, może być rozszerzona bądź ograniczona w zależności do decyzji resortu bezpieczeństwa narodowego po przeglądzie dokonywanym raz na 100 dni.

Nowe ograniczenia wjazdu do USA, które miały wejść w życie w najbliższą środę, nie obejmowały osób, które otrzymały wizy przed 24 września, nawet jeśli wywodzą się one z państw objętych restrykcjami.

"Antymuzułmańskie" rozporządzenie i liczne protesty

Pierwsze rozporządzanie antyimigracyjne Trumpa, wydane 23 stycznia, było krytykowane w USA jako otwarcie "antymuzułmańskie", ponieważ dotyczyło wyłącznie obywateli państw zamieszkiwanych przez muzułmańską większość. Wywołało ono protesty przedstawicieli Partii Demokratycznej, organizacji praw człowieka oraz szefów wielkich korporacji, głównie sektora IT.

W rezultacie działań prawnych podjętych przez prokuratorów generalnych kilku stanów, po ośmiu miesiącach walki w sądach różnych instancji, większość klauzul pierwotnego rozporządzenia Trumpa zostało unieważnionych.

Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez sędziów federalnych mianowanych z reguły w okresie ośmioletnich rządów prezydenta Baracka Obamy wywodzącego się z Partii Demokratycznej.

Tadeusz Zachurski