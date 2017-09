​USA: Ustawa Grahama-Cassidy'ego do kosza. Obamacare zostaje

Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell poinformował, że najnowsza ustawa znosząca Obamacare nie będzie poddana pod głosowanie.

Zdjęcie Bill Cassidy i Mitch McConnell /AFP

"Nie mamy wystarczająco dużo głosów" - przyznali autorzy ustawy, Lindsey Graham i Bill Cassidy.

Reklama

Republikanom zależało, by uchwalić reformę służby zdrowia przed 30 września, bowiem do tego czasu obowiązuje tryb wyjątkowy, pozwalający przegłosować ustawy budżetowe większością 51 głosów (na 100). Po tej dacie potrzeba będzie już 60 głosów do takich ustaw, choć oczywiście tryb wyjątkowy można ustanowić ponownie.

Jednak przeciwko projektowi Grahama-Cassidy'ego opowiedziało się troje republikańskich senatorów: John McCain, Rand Paul i Susan Collins. Mitch McConnell nie chciał ryzykować kolejnego przegranego głosowania w sprawie Obamacare, zadecydował więc o zaniechaniu tej próby. Jak zapowiedział, teraz Senat przystąpi do reformy podatkowej.



Na uchwalenie ustawy Grahama-Cassidy'ego mocno naciskali sponsorzy republikanów i prezydent Donald Trump. Tylko 24 proc. Amerykanów popierało ten projekt.

(mim)