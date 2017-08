USA utrudni uzyskanie wiz dla obywateli Rosji

USA wprowadzi utrudnienia w uzyskaniu przez Rosjan wiz do Stanów Zjednoczonych. Jest to odpowiedź Waszyngtonu na wydany przez Kreml kilka tygodni temu nakaz znacznej redukcji amerykańskiego personelu dyplomatycznego w Rosji.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /FREDERIC J. BROWN /AFP

Departament Stanu USA poinformował, że do 1 września wydawanie wiz dla obywateli Rosji zostaje całkowicie wstrzymane.



Po tym terminie sprawami wizowymi będzie zajmować się wyłącznie ambasada w Moskwie. Wiz nie będzie więc można już uzyskać w trzech amerykańskich konsulatach - w Petersburgu, Jekaterynburgu i Władywostoku.



Decyzja władz w Waszyngtonie będzie dotkliwa dla turystów, studentów biznesmanów i innych Rosjan, których w ubiegłym roku przybyło do Stanów Zjednoczonych ponad 250 tysięcy.



Nie dość, że proces wydawania wiz zostanie spowolniony, to jeszcze wielu Rosjan, by uzyskać pozwolenie na przyjazd do Stanów Zjednoczonych, będzie musiało przemierzyć tysiące kilometrów do stolicy.



Władze w Waszyngtonie tłumaczą, że zostały zmuszone do takiego kroku przez Kreml, który nakazał redukcję amerykańskiego personelu dyplomatycznego o ponad 750 osób.



Był to odwet prezydenta Władimira Putina za zaostrzenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych sankcji wobec Rosji w związku z ingerencją Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą.