​USA: Wyraźnie spada liczba wniosków o zasiłki

Liczba nowych wniosków o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w USA spadła do najniższego poziomu od dwóch lat - poinformowało w czwartek amerykańskie ministerstwo pracy. To największy spadek od 25 kwietnia 2015 roku.

Liczba wniosków o stanowe zasiłki w tygodniu kończącym się 1 kwietnia spadła o 25 tys. - do 234 tysięcy.

Liczba nowych wniosków od 109 tygodni nieprzerwanie utrzymuje się poniżej 300 tysięcy tygodniowo; poziom ten uważany jest za próg wskazujący na zdrowy, prawidłowo funkcjonujący rynek pracy. To także najdłuższy nieprzerwany okres od roku 1970, gdy liczba nowych wniosków o zasiłki nie przekroczyła progu 300 tys.

Dane wskazują, że rynek pracy jest obecnie blisko stanu pełnego zatrudnienia. Według resortu pracy żadne specjalne czynniki nie wpłynęły na zeszłotygodniowe liczby, przy czym zaznaczono, że dane ze stanu Luizjana są orientacyjne.

Średnia liczba wniosków o przyznanie zasiłku na przestrzeni ostatnich czterech tygodni spadła o 4,5 tys. - do 250 tys.

Czwartkowy raport pokazał również, że liczba osób pobierających zasiłki spadła o 24 tys. - do 2,03 mln w tygodniu, który skończył się 25 marca. W tym samym okresie spadła też o ok. 7,7 tys. - do 2,02 mln - średnia liczba tych osób; to najniższy poziom od 2000 roku.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska