USA wzmocnią współpracę wojskową z Koreą Południową

Amerykański sekretarz obrony James Mattis zadeklarował wzmocnienie współpracy wojskowej z Koreą Południową, ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Przeprowadził w tej sprawie rozmowę telefoniczną ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem.

Zdjęcie James Mattis /PAUL J. RICHARDS /AFP

James Mattis przybędzie do Seulu w najbliższy czwartek. Przed podróżą do Azji, w trakcie której odwiedzi również Japonię, rozmawiał przez telefon z południowokoreańskim ministrem obrony Han Min-koo.



Stany Zjednoczone zadeklarowały, że w przypadku zagrożenia użyją wszystkich swoich możliwości militarnych, aby obronić Koreę Południową. Rozmawiano też na temat amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.



Przeciwko realizacji tego projektu protestują Chiny, które uznają go za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa.



Wizyta Jamesa Mattisa w Azji zbiega się w czasie z narastającymi groźbami Korei Północnej dotyczącymi testu rakiet dalekiego zasięgu. Według najnowszych informacji wywiadowczych, komunistyczna Północ miałaby jednak zamiast pocisków międzykontynentalnych testować rakiety średniego zasięgu.