USA wzywają Rosję do uwolnienia tatarskiego polityka

Departament Stanu USA zaapelował we wtorek do Rosji o zwolnienie z więzienia Ilmi Umerowa, jednego z liderów ruchu Tatarów krymskich, oraz wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu wyroku wymierzonego wobec tego polityka.

"(Umerow) Został skazany za swój sprzeciw wobec próby zaanektowania Krymu przez Rosję" - oświadczył Departament Stanu.

"Dochodzą do tego krzywdy, do których doszło w tej sprawie w przeszłości, w tym skierowanie go (Umerowa) na przymusowe kilkutygodniowe leczenie psychiatryczne w 2016 roku. Wzywamy rosyjskie władze okupacyjne do natychmiastowego uwolnienia Umerowa i anulowania wyroku" - ogłoszono.

W ubiegłą środę sąd w Symferopolu skazał Ilmi Umerowa na dwa lata kolonii karnej za nawoływanie do naruszenia jedności terytorialnej Rosji. Skazany oświadczył, iż nadal uważa, że Krym należy do Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazwał wyrok "haniebnym" i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o nasilenie nacisków na Rosję, która - jak podkreślił - stosuje represje wobec ukraińskich obywateli na anektowanym od 2014 r. Krymie. Z podobnym apelem wystąpiło ukraińskie MSZ.

Umerow był do 2014 r. szefem administracji rejonu bakczysarajskiego. Po aneksji Krymu przez Rosję podał się do dymisji, by nie współpracować z nowymi władzami. Sprawował też funkcję wiceszefa samorządu tatarskiego, Medżlisu, i wiceprzewodniczącego parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu. Proces Umerowa trwał od czerwca 2016 roku.