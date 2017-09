USA: Zatrzymano czterech muzyków polskiego zespołu

Czterej członkowie polskiego zespołu deathmetalowego Decapitated zostali zatrzymani po koncercie w Kalifornii - podaje portal dziennika The Spokesman-Review. Są podejrzani o porwanie kobiety po występie 31 sierpnia.

Zdjęcie Okładka płyty "Anticult" Decapitated /

Znany na świecie zespół Decapitated odbywał właśnie trasę po Stanach Zjednoczonych. Po koncercie w kalifornijskim mieście Santa Ana koło Los Angeles jego członkowie zostali aresztowani przez miejscową policję. Czwórka muzyków - obywateli Polski - jest podejrzana o porwanie kobiety po koncercie 31 sierpnia w Spokane w stanie Waszyngton. Według policji porwana osoba była na tym koncercie.

Reklama

Muzycy Decapitated czekają w areszcie hrabstwa Los Angeles na ekstradycję do Spokane. Policja nie wyklucza dodatkowych zarzutów. Według dziennika "The Spokesman-Review", prawnik zespołu twierdzi, że są świadkowie, którzy widzieli jak osoba, która wniosła oskarżenie, sama odwiedziła zespół po koncercie i dobrowolnie wyszła.



W mediach społecznościowych zespołu Decapitated nie ma na razie potwierdzenia zatrzymania. Ostatni wpis na Twitterze i Facebooku to krótki materiał wideo z koncertu w Santa Ana.



Zespół Decapitated grający ciężką odmianę metalu - death metal - istnieje od 1996 roku. Muzycy mają na koncie siedem płyt. W 2011 roku - w nieco innym składzie niż dziś - byli na pokładzie samolotu pilotowanego przez kapitana Tadeusza Wronę - który awaryjnie, bez wysuniętego podwozia, wylądował na warszawskim lotnisku Chopina.