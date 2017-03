USA: Zatrzymano mężczyznę, który groził atakami bombowymi

Amerykańska prokuratura zatrzymała mężczyznę, który groził zamachami społeczności żydowskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. 31-letni mieszkaniec stanu Missouri w ostatnich miesiącach co najmniej osiem razy informował o podłożeniu bomby w prowadzonych przez tę społeczność instytucjach i organizacjach, w tym szkołach i przedszkolach.

Śledczy ustalili, że Juan Thompson wysyłał informacje o bombach pocztą elektroniczną. Jak dotąd nie potwierdzili, czy jest jest on także autorem ponad 100 ostrzeżeń, które zostały zarejestrowane od początku tego roku w 12 stanach.



Mężczyzna został zatrzymany w Saint Louis.



Juan Thompson do stycznia 2016 roku pracował jako dziennikarz w portalu informacyjnym, poświęconym kwestiom bezpieczeństwa narodowego. Został zwolniony po tym, jak redakcja wykryła, że podaje nieprawdziwe informacje. Portal poinformował, że do swoich działań dziennikarz posługiwał się fałszywym kontem poczty elektronicznej.



Metodę fałszywych adresów e-mail wykorzystał także do nękania swojej byłej dziewczyny, która zerwała z nim relacje w wakacje. Usłyszał za to zarzut cyberprzemocy.