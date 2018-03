USA: Zawalił się most. Są ofiary śmiertelne

W okolicy Międzynarodowego Uniwersytetu na Florydzie zawalił się most. Zginęło kilka osób - wynika z pierwszych informacji podanych przez BBC.



"The Miami Herald" donosi, że uwięziona została nieznana liczba osób. Są wśród nich najprawdopodobniej zarówno piesi jak i pasażerowie przygniecionych aut.

Trwa akcja ratunkowa.

Konstrukcja ważyła 950 ton - podaje BBC.



Most znajdował się na terenie Międzynarodowego Uniwersytetu Florydy. Przebiegał nad ruchliwą Ósmą Ulicą w południowo-zachodniej części miasta. Łączył główną część uczelni z akademikami i blokami, w których mieszkają tysiące studentów. Most został oddany do użytku w minioną sobotę. Władze uczelni chwaliły się wówczas szybką i "nowatorską" metodą jego instalacji, która miała redukować ryzyko dla pracowników, pieszych i kierowców oraz zminimalizować utrudnienia dla ruchu.