USA: Zderzenie szkolnego autobusu z ciężarówką. Dwie osoby zginęły

Dwie osoby zginęły, a 45 osób zostało rannych w zderzeniu szkolnego autobusu z ciężarówką, do którego doszło w czwartek w gminie Mount Olive w stanie New Jersey w USA, ok. 80 km na zachód od Nowego Jorku - podał portal nydailynews.

Nauczyciel i uczeń zginęli, a wszystkich 45. pasażerów, w tym 38 uczniów i siedmiu dorosłych, zostało zabranych do szpitali rejonowych, powiedział gubernator stanu New Jersey Phil Murphy podczas konferencji prasowej.

Według gubernatora niektórzy pacjenci byli w stanie krytycznym.

Tożsamość ofiar nie została ujawniona.

Autobus przewrócił się na bok i wjechał w metalowe barierki rozdzielające pasy ruchu. Przód pojazdu został zniszczony.