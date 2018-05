USA: Zderzenie szkolnego autobusu z ciężarówką. Jest wielu rannych

Wiele osób zostało rannych w zderzeniu szkolnego autobusu z ciężarówką - poinformowała policja stanu New Jersey w USA. Do wypadku doszło w czwartek w gminie Mount Olive, ok. 80 km na zachód od Nowego Jorku.

Nie wiadomo, ile osób brało udział w wypadku, ani jak poważne są ich obrażenia. Służby oświadczyły, że autobusem jechały dzieci. Wiele osób przewieziono do szpitala - dodano.

Autobus przewrócił się na bok i wjechał w metalowe barierki rozdzielające pasy ruchu. Przód pojazdu został zniszczony.

Jak podaje Associated Press, autobusem najprawdopodobniej podróżowali uczniowie udający się na szkolną wycieczkę.