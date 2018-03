Verhofstadt: UE powinna zareagować na próbę otrucia Skripala

Lider frakcji liberałów w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadt oświadczył we wtorek w Strasburgu, że UE powinna wspólnie zareagować na próbę otrucia Sergieja Skripala. "Rosyjski atak na Wielką Brytanię musi zostać omówiony na szczycie unijnym" - dodał.

Guy Verhofstadt

"Chciałbym się odnieść do próby otrucia Sergieja Skripala i jego córki. Premier Theresa May powiedziała, że jest to atak na Wielką Brytanię. Uważam, że w tym przypadku absolutnie konieczna jest wspólna reakcja Rady Europejskiej. Unia Europejska powinna zdecydować o podjęciu odpowiednich środków zaradczych" - powiedział Verhofstadt na sesji plenarnej PE w Strasburgu.

Napisał też na Twiterze, że "rosyjski atak na Wielką Brytanię" musi zostać przedyskutowany przez przywódców UE na szczycie unijnym w Brukseli w przyszłym tygodniu. "Potrzebujemy wspólnej europejskiej odpowiedzi" - dodał.

Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, oraz towarzysząca mu córka Julia trafili 4 marca do szpitala w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu. W poniedziałek May ujawniła, że oboje zostali poddani działaniu rosyjskiej broni chemicznej Nowiczok.

Brytyjska premier powiedziała w poniedziałek w Izbie Gmin, że brytyjski rząd uznał za "wysoce prawdopodobne", iż za próbą zabójstwa byłego rosyjsko-brytyjskiego szpiega stała Rosja, i zażądał od Kremla złożenia pilnych wyjaśnień.

Na pierwszych stronach wtorkowych wydań brytyjskich gazet znalazła się informacja, że brytyjski rząd dał Kremlowi czas do końca dnia na przedstawienie szczegółowych informacji o programie rozwoju broni chemicznej oraz tego, w jaki sposób zabójczy środek mógł zostać użyty na terytorium Wielkiej Brytanii.

Z Strasburga Łukasz Osiński