W Afryce odkryto gigantyczne torfowisko

Brytyjscy naukowcy odkryli w samym środku Afryki największe tropikalne torfowisko świata. Pomogły im w tym satelity, ale także osobiste badanie podmokłego terenu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Torfowisko znajduje się w Kotlinie Konga. To geograficzne serce Afryki. Ma powierzchnię prawie połowy Polski - 145 tysięcy kilometrów kwadratowych. Choć jest ogromne, trudno je było zauważyć; satelity nie mogą bezpośrednio zobaczyć grubej warstwy roślin i osadów organicznych w glebie. Dlatego trzeba było z orbity śledzić ślady pośrednie, takie jak poziom wilgotności.



Członkini wyprawy na torfowisko, Greta Dargie tłumaczyła w rozmowie z BBC, że "w porze suchej, co prawda, lustro wody jest pod ziemią, ale mimo to jest tam wszędzie błoto. A w porze deszczowej jest wody po pas. Więc przedzieranie się przez te lasy nie jest łatwe".