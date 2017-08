W Austrii wykryto produkty jajeczne skażone fipronilem

"Do Austrii trafiły produkty jajeczne skażone fipronilem" - poinformowała w poniedziałek austriacka Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES). Chodzi o produkty dla gastronomii pochodzące z Niemiec, Holandii, Belgii i Polski.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AP Photo/Michael Probst /East News

Skażenie tym środkiem owadobójczym stwierdzono w ośmiu z 80 próbek, przekazanych AGES w piątek. Do przebadania pozostało jeszcze 10 próbek.



Reklama

AGES informuje, że najwyższa stwierdzona zawartość fipronilu w przebadanych próbkach to 0,1 miligrama na kilogram, czyli 10 razy więcej niż w przypadku najwyższej zawartości wykrytej w Belgii. Podkreślono, że wszystkie produkty, w których wykryty został fipronil, zostaną natychmiast wycofane z rynku.



Skażenia świeżych jaj fipronilem dotychczas w Austrii nie stwierdzono. Kontrole trwają.



Fipronil służy do zwalczania wszy, kleszczy i roztoczy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną"; w przypadku spożycia znacznych ilości może powodować uszkodzenia nerek, wątroby i tarczycy. Może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności.



Komisja Europejska poinformowała w piątek, że skażone fipronilem jaja wykryto w 15 krajach UE i dwóch spoza niej; trafiły one też do Polski.