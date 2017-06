W. Brytania: Kolejni zatrzymani po zamachu w Londynie

Kolejne osoby zatrzymane w związku z sobotnim zamachem terrorystycznym w stolicy Wielkiej Brytanii. Antyterroryści zatrzymali grupę osób po przeszukaniu wczesnym rankiem dwóch lokali we wschodniej części Londynu.

Zdjęcie Służby pracują na miejscu zamachu na London Bridge /AFP

Policjanci wkroczyli do dwóch mieszkań w Barking i Newham około 4.15 nad ranem.



Świadkowie pisali na Twitterze, że słyszeli wybuchy i strzelaninę.



Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotka się dziś w trybie nadzwyczajnym z komitetem rządowym, zajmującym się sprawami bezpieczeństwa. Rozmowy będą dotyczyć tego, w jakiej formie odpowiedzieć na sobotni atak terrorystyczny w Londynie, który jest trzecim, przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii w ciągu niecałych trzech miesięcy.



Londyńska policja poinformowała, że zna tożsamość zamachowców i ujawni ją najszybciej, jak to będzie możliwe, tak, by nie zaszkodzić przebiegowi śledztwa.



W ataku zginęło siedem osób, a niemal 50 zostało rannych. W sobotę wieczorem furgonetka wjechała w tłum ludzi na Moście Londyńskim w centrum brytyjskiej stolicy. Wkrótce potem napastnicy atakowali przechodniów nożami na pobliskim Borough Market.