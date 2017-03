W Chinach rozpoczęła się doroczna sesja chińskiego parlamentu

W Pekinie rozpoczęła się w niedzielę doroczna sesja chińskiego parlamentu - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL). W swym wystąpieniu premier Li Keqiang zapowiedział m.in. pogłębienie reform wojskowych.

Zdjęcie Sesja chińskiego parlamentu /AFP

"Wzmocnimy obronę morską i powietrzną, jak również kontrolę granic i zapewnimy, że przeprowadzane będą ważne operacje związane ze zwalczaniem terroryzmu, ochroną stabilności, zapewnieniem międzynarodowego pokoju" - zapowiedział Li, przemawiając przed blisko 3 tysiącami delegatów, którzy zebrali się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

Premier Chin powiedział, że jego rząd dąży do tego, by w 2017 roku tempo wzrostu chińskiej gospodarki - drugiej co do wielkości na świecie - wyniosło ok. 6,5 proc. lub było "w miarę możliwości" wyższe.

Celem na rok ubiegły był wzrost od 6,5 do 7 proc. Ostatecznie tempo wzrostu wyniosło 6,7 proc. i było najsłabsze od 26 lat.

Li zapewnił także, że Chiny będą nadal realizować proaktywną politykę fiskalną i prowadzić ostrożną politykę pieniężną. Jak dodał, celem chińskiego rządu będzie zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze finansowym.

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, stanowiące w istocie ceremonialny organ ustawodawczy, zbiera się raz do roku, w marcu, na mniej więcej dwa tygodnie, by zatwierdzić projekty ustaw gospodarczych oraz nominacje personalne. Jest legislacyjnym instrumentem władzy sprawowanej przez Komunistyczną Partię Chin.