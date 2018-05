W Czeczenii od wszystkich pobiorą próbki DNA

W Czeczenii zarządzono powszechne badania DNA. Jak tłumaczą władze - chodzi o pomoc w ustaleniu pokrewieństwa dzieci, których rodzice zostali zatrzymani pod zarzutem prowadzenia działalności terrorystycznej w Syrii i Iraku. Według danych Federalnej Służby Bezpieczeństwa, co najmniej kilka tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej walczyło lub walczy w oddziałach dżihadystów.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Po rozbiciu w Syrii i Iraku części oddziałów terrorystycznych, oprócz bojowników do niewoli zostały wzięte także ich żony i dzieci.



Zebrane w Czeczenii próbki DNA mają, według tamtejszych urzędników, pomóc w ustaleniu pokrewieństwa, co umożliwi powrót dzieci do Rosji.



Do tej pory rosyjskie władze pomogły wrócić do ojczyzny około stu kobietom z małymi dziećmi. Według rosyjskiego MSZ, w więzieniach, głównie w Iraku przebywa jeszcze od 50 do 70 Rosjanek i ponad setka dzieci.



W kwietniu iracki sąd skazał 19 kobiet na karę dożywotniego pozbawienia wolności.