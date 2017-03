W komisji swobód obywatelskich i sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego odbędzie się dziś dyskusja o sytuacji w Polsce i prowadzonej wobec naszego kraju procedurze kontroli praworządności. W dyskusji weźmie udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który ma przedstawić informację o rozmowach z Polską. W ubiegłym miesiącu rząd odrzucił zastrzeżenia Brukseli i napisał, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z europejskimi standardami.

Zdjęcie W komisji Parlamentu Europejskiego dyskusja o sytuacji w Polsce /Stanisław Kowalczuk /East News

Dyskusja ma potrwać około godziny. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że debatę w komisji parlamentarnej za niepotrzebną. Ich zdaniem, to próba kolejnego ataku na Polskę.



- Przede wszystkim chcę zapytać Timmermansa o podstawę prawną działań przeciwko Polsce. Chcę również zapytać, co robi w sprawie praw obywatelskich w innych krajach Europy, gdzie dzieją się rzeczy bardzo niebezpieczne - powiedział europoseł Marek Jurek.



Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Michał Boni uważa natomiast, że to odpowiednia komisja, by rozmawiać na tematy sporne. - Nie widzę niczego złego, żeby na ten temat dyskutować, jeśli to nie jest debata plenarna, to nie jest tylko ognisko polityczne, jest więcej szansy na wymianę zdań i mocniejsze argumenty po każdej ze stron - powiedział Michał Boni.



Komisja Europejska jest obecnie na drugim etapie postępowania przeciwko Polsce i czeka, by sprawą zajęli się unijni ministrowie.