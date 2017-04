W przyszłym tygodniu okręty USA dopłyną w pobliże Korei Płn

Lotniskowiec USS Carl Vinson i towarzyszące mu okręty dopiero w przyszłym tygodniu mają dopłynąć w pobliże Korei Północnej - poinformowały we wtorek amerykańskie media, powołując się na źródła wojskowe USA.

Zdjęcie Amerykańskie okręty zmierzają w kierunku Półwyspu Koreańskiego /US DEPARTMENT OF DEFENSE /PAP/EPA

Dziesięć dni temu, po kolejnej północnokoreańskiej próbie rakietowej, USA oświadczyły, że wysyłają z Singapuru w kierunku Korei Północnej lotniskowiec USS Carl Vinson oraz kilka niszczycieli i krążowników rakietowych.

Reklama

Rzecznik dowództwa amerykańskich sił wojskowych na Pacyfiku poinformował we wtorek, że wprawdzie 8 kwietnia lotniskowiec i towarzyszące mu okręty wypłynęły z Singapuru, ale nie w kierunku Korei Północnej, lecz Australii, by wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z australijską marynarką wojenną.

Teraz jednak, jak podkreślił rzecznik, amerykańskie okręty zmierzają już w kierunku Półwyspu Koreańskiego.