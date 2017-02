​W Rzymie wypadek z udziałem policjanta z eskorty papieża

W centrum Rzymu doszło w niedzielę do wypadku, w którym uczestniczył jadący na motorze policjant z eskorty papieża Franciszka - podał dziennik "Il Messaggero". Doszło do zderzenia z prywatnym samochodem. Policjant trafił do szpitala.

Do wypadku doszło na dużej handlowej ulicy Cola di Rienzo niedaleko Watykanu. Policjant w cywilu był w eskorcie papieża, który wtedy wracał z kościoła anglikańskiego, gdzie złożył wizytę.

Samochód, którego kierowca wykonywał manewr zawracania, uderzył w motor. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Nie podano, w jakim jest stanie.