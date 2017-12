W Turcji zatrzymano 38 osób podejrzanych o związki z IS

W czwartek turecka policja zatrzymała 38 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim (IS) - podała agencja prasowa Anatolia. Operację antyterrorystyczną przeprowadzono w prowincji Bursa na północnym zachodzie kraju.

Wśród zatrzymanych są obywatele Syrii. Antyterroryści tureccy przeprowadzili obławy w kilku rejonach Bursy jednocześnie.

Jak przypomina Reuters, w ostatnich latach wielu zagranicznych bojowników IS trafiło do Turcji, próbując przedostać się do Syrii i Iraku.

Turcja wielokrotnie padała ofiarą ataków, za które odpowiedzialność brało na siebie Państwo Islamskie.

W 2016 roku IS przyznało się do przeprowadzenia zamachu na klub nocny w Stambule; w ataku zginęło 39 osób.

W grudniu ruszył proces osób oskarżonych o powiązania z tym aktem terroru.