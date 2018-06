"Washington Post": 3251 fałszywych oświadczeń Trumpa

W ciągu 497 dni sprawowania urzędu Donald Trump wypowiedział 3251 fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń - podaje "Washington Post".

Dziennik powołuje się na statystyki The Fact Checker's, który analizuje każdą wypowiedź lub oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa. Co ciekawe, liczba kłamstw rośnie wraz z upływem dni. Po 100 dniach prezydentury Trumpa średnia wynosiła 4,9. Dziś jest to już 6,5 fałszywych informacji dziennie.

Apogeum fałszywych informacji przyniósł maj, gdzie średnia wyniosła 8 kłamstw na dzień. Dziennik podaje, że najwięcej, bo aż 35 fałszywych informacji, Trump podał podczas wizyty w Nashville 29 maja.



Trump ma skłonność do ciągłego powtarzania tych samych stwierdzeń i słów. Oczywiście, według dziennika, fałszywych. Takich stwierdzeń naliczono 122.



Najwięcej, aż 931 fałszywych oświadczeń Trumpa dotyczyło ekonomii, umów handlowych i rynku pracy.



Podobnie drażliwą kwestią jest imigracja. Jak podaje dziennik, Trump aż 379 razy wprowadzał ludzi w błąd. Chodzi głównie o sprawę muru na granicy z Meksykiem. Amerykański prezydent w ciągu trzech ostatnich miesięcy powiedział aż 19 razy, że mur powstanie nawet wtedy, gdy nie wyrazi na to zgody Kongres, co oczywiście nie jest prawdą.