Watykan: Były pracownik nuncjatury w USA aresztowany

Pod zarzutem posiadania materiałów pornografii dziecięcej w Watykanie aresztowany został w sobotę były urzędnik nuncjatury apostolskiej w Waszyngtonie ksiądz Carlo Alberto Capella - podało watykańskie biuro prasowe. Dyplomata trafił do celi żandarmerii.

W opublikowanym komunikacie poinformowano, że wydanie nakazu aresztowania przez watykański trybunał na wniosek tamtejszego prokuratora to rezultat śledztwa prowadzonego przeciwko byłemu dyplomacie Stolicy Apostolskiej.

Zatrzymania dokonała rano żandarmeria watykańska, która umieściła aresztowanego księdza w swojej celi. Jest on do dyspozycji władzy sądowniczej - podano w nocie.

Znajduje się w niej też wyjaśnienie, że środek zapobiegawczy w postaci aresztu zastosowany został na mocy przepisów watykańskiego kodeksu dotyczących posiadania i rozpowszechniania materiałów pornografii dziecięcej. Grozi za to kara od roku do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości do 50 tys. euro. Zgodnie z tymi przepisami, kara zostaje podniesiona w przypadku znacznych ilości takich materiałów.

Sprawa watykańskiego dyplomaty została nagłośniona we wrześniu ubiegłego roku, gdy media ujawniły, że prokurator trybunału za Spiżową Bramą wszczął śledztwo przeciwko niemu. Zostało ono otwarte po sygnale otrzymanym od władz amerykańskich o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z urzędników nuncjatury apostolskiej w Waszyngtonie.

O aresztowanie księdza Capelli zabiegał także wymiar sprawiedliwości Kanady, który zarzucił mu, że ściągnął z internetu materiały pedofilskie podczas pobytu w tym kraju.

Ten wysoki rangą dyplomata został wezwany z USA do Watykanu, gdzie w czasie prowadzonego śledztwa przebywał w Kolegium Penitencjarzy, czyli domu franciszkanów - spowiedników z bazyliki świętego Piotra. Stamtąd trafił do celi watykańskiej żandarmerii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka