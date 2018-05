Watykan: Mocne słowa abp Paglia o referendum w Irlandii

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia powiedział w sobotę, że wynik referendum w Irlandii, gdzie większość jego uczestników opowiedziała się za prawem do aborcji, nakłania do tego, by jeszcze bardziej bronić życia.

Świat Irlandia: Oficjalne wyniki referendum ws. zmian prawa aborcyjnego

Przedstawiciel Watykanu oświadczył: "To nie jest żadne zwycięstwo do wiwatowania, a tym bardziej powód do radości, bo wszystko, co w jakiś sposób sprzyja brudnym interesom śmierci, nie budzi zadowolenia".

"Oto dlaczego również ten przełom w Irlandii musi nas skłonić jeszcze bardziej nie tylko do obrony życia, ale i do jego krzewienia, wspierania poprzez tworzenie warunków do tego, by nie dochodziło do dramatycznych decyzji" - stwierdził abp Paglia. Dodał następnie: "Bo zawsze dramatem jest przerwanie życia, tak jak zawsze dramatem powinien być każdy przypadek, gdy życie, także narodzone, jest niszczone, upokarzane, łamane".

Hierarcha przypomniał, że błogosławiony arcybiskup Oscar Romero z Salwadoru, który zostanie wkrótce świętym, mówił: "Sobór Watykański II prosi każdego z nas, byśmy stali się męczennikami, czyli byśmy dawali życie, a nie je odbierali".

Abp Paglia zauważył: "Matka jest męczennikiem, bo daje życie".

"Dziś w świecie, w którym z taką łatwością wspomaga się brudne dzieło śmierci, ja cieszyłbym się raczej za każdym razem, gdy życie jest chronione, wspomagane i promowane. Bo tego faktycznie potrzebuje cały świat" - ocenił przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.