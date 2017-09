Watykan: Obcokrajowiec nuncjuszem po raz pierwszy w historii

Do tej pory nuncjuszami apostolskimi we Włoszech zostawali tylko obywatele tego państwa. Papież Franciszek mianował we wtorek na to stanowisko szwajcarskiego arcybiskupa Emila Paula Tscherriga, dotychczasowego nuncjusza w Argentynie - ogłosiło watykańskie biuro prasowe.

Zdjęcie Watykan, zdj. ilustracyjne /TIZIANA FABI / AFP /AFP

70-letni hierarcha ze Szwajcarii zastąpi jako ambasador Watykanu arcybiskupa Adriano Bernardiniego, który przechodzi na emeryturę.

Watykaniści podkreślają, że to historyczna nominacja, ponieważ po raz pierwszy od nawiązania pełnych relacji dyplomatycznych między Włochami a Stolicą Apostolską, na mocy Traktatów Laterańskich z 1929 roku, na czele nuncjatury apostolskiej w Rzymie stanął watykański dyplomata, który nie jest Włochem.

Obecny papież poznał abpa Emila Paula Tscherriga, gdy był on nuncjuszem apostolskim w ojczyźnie Franciszka, Argentynie. Nuncjuszem mianował Tscherriga w 2012 roku Benedykt XVI.