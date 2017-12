Watykan: w mediach społecznościowych nieprawdziwy wizerunek papieża

Watykański dziennik "L’Osservatore Romano" przestrzegł, że zwłaszcza w mediach społecznościowych tworzony jest nieprawdziwy "wizerunek papieża-postępowca", i zauważył, że Franciszkowi przypisywane są słowa, których nie wypowiedział ani nie napisał.

Zdjęcie Papież Franciszek /ALBERTO PIZZOLI /AFP

W artykule "Po relatywizmie, post-prawda" opublikowanym w czwartkowo-piątkowym wydaniu podkreślono: "Niektóre osoby rozgłaszające post-prawdy, kontynuując praktykę nienową w świecie mediów, ograniczają się na przykład do rozpowszechniania i podkreślania tylko tych słów papieża Franciszka, które wydają im się zgodne z osobowością medialną, zbudowaną wokół jego postaci".



Reklama

"Przemilczają zaś wszystko, co może uchodzić za dowód myślenia spójnego z tradycją chrześcijańską, by wyolbrzymić natomiast stwierdzenia, nawet wyrwane z kontekstu, które pasują do wizerunku papieża-postępowca, jaki mają na myśli i jaki chcą potwierdzić za wszelką cenę, także naginając rzeczywistość" - twierdzi autorka komentarza Lucetta Scaraffia.



Jak zaznaczyła, szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest rozpowszechnianie całkowicie wymyślonych, rzekomych wypowiedzi papieża w mediach społecznościowych.



Te nieprawdziwe cytaty krążą głównie - dodała - w wersjach hiszpańskojęzycznych. Słowa te są zawsze "bardziej rewolucyjne" od tych, które miałaby "cenzurować Kuria" Rzymska - podkreślono na łamach "L'Osservatore Romano".